Защитник «Арсенала» Бельерин может вернуться в «Барселону»

«Барселона» может приобрести испанского защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний футболист станет возможной заменой Эмерсону, который в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма». «Барселона» хочет продать бразильца за 30 миллионов евро.

Добавим, что Бельерин является воспитанником академии каталонского клуба. Испанец стал игроком системы «Арсенала» в 2011 году. Ранее сообщалось, что у Бельерина возник конфликт с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

В минувшем сезоне Эктор провел 25 матчей, в которых забил один мяч, отдал две голевые передачи и получил восемь желтых карточек.