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30 августа 18:42
автор: Александр Поволоцкий

Агент Влашича рассказал о подробностях сделки c «Вест Хэмом»

Действующий контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича рассказал на какой стадии находится ситуации с трансфером хорвата в английский «Вест Хэм».

«Сделка еще не завершена, но, надеюсь, в скором времени она закроется. В чем причина? Переговоры по деталям контракта», - приводит Sport24 слова Тончи Мартича.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки по переходу Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм» составит 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Никола сделал одну голевую передачу в пяти матчах РПЛ.

источник: Sport24.ru
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