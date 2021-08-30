Агент Влашича рассказал о подробностях сделки c «Вест Хэмом»

Агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича рассказал на какой стадии находится ситуации с трансфером хорвата в английский «Вест Хэм».

«Сделка еще не завершена, но, надеюсь, в скором времени она закроется. В чем причина? Переговоры по деталям контракта», - приводит Sport24 слова Тончи Мартича.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки по переходу Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм» составит 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Никола сделал одну голевую передачу в пяти матчах РПЛ.