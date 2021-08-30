ЦСКА отдаст другим клубам почти 30% суммы, которую получит за продажу Влашича «Вест Хэму»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в английский «Вест Хэм».

Как сообщает издание Sportske Novosti, армейский клуб отдаст другим командам почти 30% суммы, которую получит за трансфер 23-летнего футболиста. Ожидается, что «Вест Хэм» заплатит за Влашича 30 миллионов евро.

Из этой суммы ЦСКА отдаст «Эвертону» семь с половиной миллионов. Условие было прописано при переходе хорвата в 2018 году. Еще 800 тысяч евро получит «Хайдук», воспитанником которого является Никола.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Влашич провел пять матчей, в которых сделал одну голевую передачу.