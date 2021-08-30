Во Франции сообщают, что корейского нападающего «Бордо» купил клуб РПЛ

Нападающий «Бордо» Хван Ый Джо в ближайшее время покинет французский клуб.

Как сообщает в своем твиттере журналист Клеман Карпентье, «жирондинцы» согласовали трансфер 29-летнего футболиста. «Бордо» продаст Джо за 14 миллионов евро. Отмечается, что кореец станет игроком одного из клубов российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Джо провел 36 игр, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

После четырех туров «Бордо» занимает 19-е место в таблице лиги 1, набрав два очка.