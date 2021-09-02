Песьяков покинул расположение сборной России

Пресс-служба РФС сообщила о том, что голкипер сборной России Сергей Песьяков покинул расположение национальной команду и вернулся в состав «Ростова».

Напомним, что во вчерашней встрече с Хорватией (0:0) в рамках отбора ЧМ-2022 на поле вышел вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. Помимо него, в обойме российской сборной остались Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Андрей Лунев («Байер»).

– На первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора, – сказал старший тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Добавим, что в нынешнем сезоне 32-летний Песьяков принял участие в пяти матчах, пропустив восемь голов.

4 сентября сборная России сыграет в гостях с Кипром, а спустя три дня проведет домашнюю встречу против Мальты.