Сергей Ташуев: Владение мячом у сборной России в матче с Хорватией было на не очень высоком уровне.

Бывший наставник «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал игру сборной России в домашнем матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

«Команда постаралась в начале матча играть в высокий прессинг, но хорваты очень хорошо владеют мячом. У них есть группа футболистов — Брозович, Пашалич, Перишич, Ковачевич очень хорошо контролируют мяч, и высокий прессинг у нас не всегда получался. Пришлось прогибаться вниз, владение мячом у нашей сборной было на не очень высоком уровне. Все-таки новые футболисты, новая расстановка, без ярко выраженного нападающего. Миранчук, Ионов, Захарян — фланги. Не хватало давления впереди», - цитрует специалиста «Газета.Ru».

На данный момент у Хорватии и России по семь очков в группе, но у наших соперников лучше дополнительные показатели. Далее идет Словакия (6 очков), у Словении, Мальты и Кипра - по четыре очка.

Добавим, что 4 сентября сборная России проведет выездной матч против Кипра, а Хорватия сыграет в гостях против Словакии.