«Локомотив» заплатил ЦСКА за трансфер Марадишвили семь миллионов евро

«Локомотив» в ближайшее время объявит о переходе в стан железнодорожников полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство красно-зеленых заплатило за 21-летнего футболиста семь миллионов евро. Ранее сообщалось, что Марадишвили недоволен своей зарплатой в ЦСКА, но его отец выступил с опровержением. В «Локомотиве» полузащитнику увеличат заработную плату почти в четыре раза.

Отметим, что Константин является воспитанником ЦСКА. Всего хавбек сыграл за красно-синих 49 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Добавим, что действующий контракт футболиста с армейцами истекает в июне 2025 года.