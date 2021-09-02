Защитник Гогличидзе на правах аренды перешел из «Краснодара» в «Урал»

Левый защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе перешел в «Урал», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.
Отмечается, что руководство «шмелей» договорилось об аренде 24-летнего россиянина до конца текущего сезона. В новой команде футболист будет выступать под третьим номером.
Напомним, Гогличидзе является воспитанником академии «Краснодара». Прошлый сезон игрок провел в арендах в «Чайке» и «Нижнем Новгороде» – на его счету 32 проведенных встречи, в которых он забил два гола и отдал два ассиста.
⚡ 24-летний футболист Лео Гогличидзе на правах аренды перешёл из @FCKrasnodar в «Урал». Защитник будет выступать по 3 номером.— ФК Урал (@FCURAL) September 2, 2021
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