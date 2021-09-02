Защитник Гогличидзе на правах аренды перешел из «Краснодара» в «Урал»

Левый защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе перешел в «Урал», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Отмечается, что руководство «шмелей» договорилось об аренде 24-летнего россиянина до конца текущего сезона. В новой команде футболист будет выступать под третьим номером.

Напомним, Гогличидзе является воспитанником академии «Краснодара». Прошлый сезон игрок провел в арендах в «Чайке» и «Нижнем Новгороде» – на его счету 32 проведенных встречи, в которых он забил два гола и отдал два ассиста.