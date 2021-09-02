Санчо не сыграет против сборной Венгрии из-за травмы

Фланговый полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдон Санчо не примет участие в гостевом матче национальной команды с Венгрией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Как сообщает журналист Роб Дорсетт в эфире канала Sky Sports News, 21-летний игрок получил травмы во время вчерашней тренировки. Тренерский штаб сборной принял решение не включать футболиста в заявку на встречу с венграми. При этом Санчо останется в расположении английской команды.

Напомним, матч между сборными Венгрии и Англии состоится сегодня, 2 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.

Также в сентябре подопечные Гарета Саутгейта проведут еще две игры. Их соперниками станут Андорра (5 сентября) и Польша (8 сентября).

После трех туров сборная Англии занимает первое место в турнирной таблице группы I, набрав девять очков.