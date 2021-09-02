Александр Гришин: «Локомотив» будет платить Марадишвили в четыре раза больше, его можно понять

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин назвал причины, по которым полузащитник армейцев Константин Марадишвили решился на переход в «Локомотив».

«Насколько я понял, в «Локомотиве» ему личную зарплату поднимают, в ЦСКА, наверное, не поднимали. Любой футболист хочет больше зарабатывать. Марадишвили можно понять. Никто ему, конечно, место в «Локомотиве» не гарантирует, его еще надо отвоевывать, но любой человек хочет зарабатывать больше, выполняя практически ту же работу. Наверное, для себя и своей семьи он сделал правильный выбор, он из Москвы никуда не уезжает, переходит в топовый клуб, который играет в еврокубках, ЦСКА не играет», - приводит Sport24 слова специалиста.

Ранее сообщалось, что сделку по переходу Марадишвили должны закрыть до 2 августа, чтобы «Локомотив» успел заявить полузащитника в еврокубки.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за ЦСКА три матча, в которых забил один мяч.