Андрей Червиченко: Было видно, что Карпин мотивировал сборную России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина, в котором она сыграла вничью с Хорватией (0:0).

«Это была другая сборная: они играли строго, было видно, что тренер хорошо их мотивировал. Ребята двигались, четко выполняли все, что им сказано. Не было никакой отсебятины, каких-то потусторонних вещей, как было раньше, когда выходили пижоны и катали во что хочу, как при Черчесове. Изменения видны даже в составе. Вчера Карпин удивил, когда в старте вышли Ионов и Миранчук, но не вышел Смолов. На замену вышел Заболотный, но сыграл не очень удачно: ничего не создал и особо не угрожал воротам соперника», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что на данный момент у Хорватии и России по семь очков в отборочной группе на чемпионат митра в Катаре, но у наших соперников лучше дополнительные показатели, что позволяет им занимать первое место в таблице.

4 сентября сборная России проведет выездной матч против Кипра, который после четырех игр набрал четыре очка.