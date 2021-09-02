ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 18:44
автор: Максим Скороходов

«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить разрешенное число болельщиков на стадионе

На данной момент в Москве на футбольные матчи допускаются не более трех тысяч человек.

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб хочет увеличить разрешенное число болельщиков на домашнем стадионе.

«Мы направили письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить квоту хотя бы в четыре-пять раз. Билетная программа на игры будет опубликована, как только будет ответ», - приводит слова Зеленова ТАСС.

Напомним, что, несмотря на ограничения в три тысячи болельщиков в Москве, РФС договорился, чтобы на матч сборных России и Хорватии пустили 20 тысяч зрителей при условии, что 17 из них были вакцинированы или переболели коронавирусом.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Инсайдеры раскрыли дату возможного релиза смартфона Samsung Galaxy S21 FEПловец Сайфутдинов завоевал бронзу на ПаралимпиадеРуслан Кузнецов - чемпион Паралимпиады в велоспортеЧестный разбор игры сборной России против ХорватииИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Финская баня по-турецки. Как Россия начала волейбольный чемпионат Европы с шокирующего поражения
В стартовом матче чемпионата Европы сборная России в финском Тампере неожиданно, но абсолютно по делу проиграла в четырех сетах команде Турции.
«Штаб Карпина ошибся с составом». Мостовой — о матче Россия — Хорватия
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Ферстаппен в роли голландского Шумахера. Расклады и ставки на первый за 36 лет Гран-при Нидерландов
«Плеймейкер» представляет 13-й этап чемпионата «Формулы-1», который пройдет 3-5 сентября на автодроме Зандворт.
Злодейство и гений совместимы! Как Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную и отвесил пощечину
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выдал сумасшедший матч против Ирландии: сначала не реализовал пенальти, в концовке превратил 0:1 в 2:1, забив 110-й и 111-й голы за национальную команду, а еще успел ударить по лицу соперника...
Зачет за оборону и Гилерме, минусы — за Смолова и легионеров. Как Карпин дебютировал в сборной России
Разбор полетов первой игры Валерия Карпина во главе сборной России, которая завершилась нулевой ничьей с хорватами в отборе к ЧМ-2022.
Устоять — устояли, но где обещанный Карпиным атакующий футбол? Выводы из матча Россия — Хорватия
В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России в «Лужниках» сыграла нулевую ничью с командой Хорватии.
Словак и канадец устроили армейцам «темную». Как «Авангард» и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ
В матче открытия Континентальной хоккейной лиги-2021/22 обладатель Кубка Гагарина «Авангард» всухую победил команду Сергея Федорова (4:0).
Кошмар в Белграде. Как российские волейболистки проиграли четвертьфинал Евро с разницей «-32»
Сборная России не сумела навязать борьбу Италии в борьбе за выход в полуфинал чемпионата Европы, без шансов проиграв три партии кряду.
«Жаль, украинцы отказались приезжать в Москву». Белорус Гордецкий — о триумфе России на ЧМ по пляжному футболу
Один из лидеров сборной Белоруссии поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира по пляжному футболу, который в минувшие выходные завершился победой россиян в Лужниках.
Почти все призеры известны. На чемпионате России по боксу завершается стадия четвертьфиналов
В среду 1 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове определились полуфиналисты еще в шести весовых категориях, уже обеспечившие себе как минимум бронзовые награды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика