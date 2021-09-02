«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить разрешенное число болельщиков на стадионе

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб хочет увеличить разрешенное число болельщиков на домашнем стадионе.

«Мы направили письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить квоту хотя бы в четыре-пять раз. Билетная программа на игры будет опубликована, как только будет ответ», - приводит слова Зеленова ТАСС.

Напомним, что, несмотря на ограничения в три тысячи болельщиков в Москве, РФС договорился, чтобы на матч сборных России и Хорватии пустили 20 тысяч зрителей при условии, что 17 из них были вакцинированы или переболели коронавирусом.