Роналду покинул расположение сборной Португалии

Сборная Португалии отпустила форварда Криштиану Роналду в расположение «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает RT со ссылкой на федерацию футбола страны, 36-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за перебора желтых карточек. По этой причине Роналду пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Азербайджана. Встреча состоится 7 сентября в Баку.

Напомним, что в матче со сборной Ирландии (2:1) португалец оформил дубль. Роналду получил предупреждение за снятие футболки после победного мяча.

Добавим, что Криштиану забил 110-й и 111-й голы за национальную команду и стал мировым рекордсменом по этому показателю. Португалец обошел иранца Али Даеи (109 мячей), который завершил карьеру в 2007 году.