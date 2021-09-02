Семак назвал работу тренером одной из самых стрессовых

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как общается со своими футболистами.

«Я достаточно часто повышаю голос в раздевалке. Главное, чтобы меня понимали. Надо уметь чувствовать игроков изнутри, готовы они или нет. Работа тренера не прекращается ни на минуту, поэтому она одна из самых стрессовых», - приводит слова Семака «МК-Спорт».

Добавим, что «Зенит» после шести туров российской премьер-лиги набрал 14 очков, что позволяет ему лидировать в турнирной таблице. 11 сентября сине-бело-голубые примут дома «Ахмат».