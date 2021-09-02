Шиманьски досрочно вернулся в «Динамо» из расположения сборной Польши

Польский хавбек »Динамо» Себастьян Шиманьски досрочно вернулся в расположение бело-голубых из национальной команды.
Как сообщает пресс-служба столичной команды, 22-летний футболист получил на тренировочном занятии со сборной повреждение. Характер и степень травмы не разглашается.
Себастиан Шиманьски получил небольшое повреждение на сборе с национальной командой и досрочно вернулся в Москву 😔— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 2, 2021
Здоровья, Себа 🙌#ДинамоМосква #футбол #Шиманьски pic.twitter.com/gy38Deddxc
Отметим, что 2 сентября поляки сыграют домашний матч отбора ЧМ-2022 против Албании.