Отец Влашича заявил, что «Зенит» предлагал 35 миллионов евро за Николу

Отец хорватского полузащитника Николы Влашича рассказал о переговорах европейских клубов с ЦСКА по трансферу его сына.

«Несколькоклубов делали предложения по Николе, но предлагали слишком маленькую цену. «Милан» был одним из них. Руководство итальянского клуба само установило лимит и не смогло заплатить требуемую сумму. Понимаю руководство ЦСКА, которое было готово отдать Николу в аренду с обязательством выкупа. Но «Милан» – это клуб, который всегда вызывал уважение. В 2020 году был вариант с «Зенитом», который предлагал 35 миллионов евро, но ЦСКА отказал», - приводит Net.hr слова Йошко Влашича.

Напомним, что 31 августа Никола перешел из ЦСКА в английский «Вест Хэм». Полузащитник подписал с молотобойцами шестилетнее соглашение.

В текущем сезоне РПЛ Влашич принял участие в пяти матчах и отметился одной голевой передачей.