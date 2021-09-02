Денис Лахтер: На примере ситуации с возвращением игроков из сборных в «Зенит» будет создан прецедент

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал решение руководства «Зенита» обратиться к сборной Бразилии вернуть в расположение команды хавбеков Клаудиньо и Малкома.

Отметим, что 14 сентября петербургскому клубу предстоит сыграть в Лондоне против «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, клубы английской премьер-лиги решили не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных. Запрет касается только тех стран, которые занесены правительством Великобритании в красный список из-за коронавируса. В их число входят государства Южной Америки.

«Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность поехать в Англию. «Зенит» пытается урегулировать данную ситуацию с ФИФА и УЕФА, дебаты идут, насколько я знаю. Можно ожидать разного развития событий. Схожих ситуаций в истории мы пока не наблюдали. Очевидно, что на примере ситуации с «Зенитом» будет создан прецедент, на который будут опираться в дальнейшей практике», — цитирует агента RT.

Ранее «Зенит» обратился за помощью к УЕФА по ситуации со своими южноамериканскими футболистами. Генеральный директор клуба Александр Медеведев заявил, что надеется на оперативное вмешательство организации. По его мнению, власти Великобритании должны сделать исключение для въезда или перенести матч «Челси» - «Зенит» на нейтральное поле.