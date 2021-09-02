Орье может продолжить карьеру в России

Ивуарийский правый защитник Серж Орье получил предложение из России, сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж.

По его данным, футболистом также интересуются во Франции и Турции, а сам игрок планирует остаться в Англии, даже если придется перейти в стан принципиального соперника «Тоттенхэма» лондонский «Арсенал».

Напомним, что «шпоры» этим летом не стали продлевать контракт с Орье, который защищал цвета «Тоттенхэма» с 2017 года. За это время ивуариец провел за лилово-белых 110 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 17 голевых передач.