«Бешикташ» и «Барселона» договорились о трансфере Пьянича

Турецкий «Бешиктанш» договорился о покупке полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Фабрицио Романо.

По его данным, сделке мешает лишь то, что турецкий клуб пока не предложил хавбеку устраивающий его контракт, но инсайдер уверяет, что «Бешикташ» сильно заинтересован в услугах футболиста.

Напомним, Пьянич выступает за «Барселону» с сентября прошлого года. В составе «сине-гранатовых» он провел 30 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются клубы российской премьер-лиги, в том числе «Зенит».