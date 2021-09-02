Зверев вышел в третий раунд US Open, обыграв Рамоса-Виньоласа

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в матче второго раунда Открытого чемпионата США со счетом 6:1, 6:0, 6:3.

За время матча четвертая ракетка мира 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15.

На счету испанца соперника три эйса, а также две двойных ошибки. У Рамоса-Виньоласа не было попыток, чтобы взять подачу немца.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча между американцем Джеком Соком и представителем Казахстана Александром Бубликом.