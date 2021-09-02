Англия разгромила Венгрию в гостевом матче отбора ЧМ-2022

В матче четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Англии победила на выезде команду Венгрии со счетом 4:0.

В первом тайме зрители голов не увидели. На 55-й минуте счет открыл нападающий Рахим Стерлинг. Также в составе англичан отличились Гарри Кейн (63-я минута), Гарри Магуайр (69) и Деклан Райс (87-я).

Финалисты Евро-2020 идут на первом месте в группе I, набрав 12 очков в четырех матчах. Венгрия с семью очками после располагается на третьей строчке.

В следующем туре англичане сыграют дома с Андоррой. Венгрия примет Албанию. Обе встречи состоятся 5 сентября.

Добавим, что в других матчах группы Польша обыграла дома Албанию (3:1), а Андорра на своем поле взяла верх над Сан-Марино (2:0).