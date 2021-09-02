Италия упустила победу над Болгарией в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Зачет за оборону и Гилерме, минусы — за Смолова и легионеров. Как Карпин дебютировал в сборной России

Разбор полетов первой игры Валерия Карпина во главе сборной России, которая завершилась нулевой ничьей с хорватами в отборе к ЧМ-2022.