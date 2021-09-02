Италия упустила победу над Болгарией в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная Италии сыграла вничью с командой Болгарии (1:1) в домашнем матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Хозяева поля вышли вперед на 16-й минуте. Счет открыл нападающий итальянцев Энрико Кьеза. Сборная Болгарии до перерыва ответила точным ударом форварда Атанаса Илиева. Нападающий итальянского «Асколи» забил гол на 39-й минуте.
Таким образом, Италия имеет в активе десять очков после четырех матчей и возглавляет таблицу. Болгария с двумя очками занимает четвертое место.
5 сентября подопечные Роберто Манчини сыграют в гостях со Швейцарией. Болгария в этот же день примет Литву, которая сегодня дома уступила Северной Ирландии - 1:4.
ЧМ-2022