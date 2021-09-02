Сборная Германии обыграла Лихтенштейн

Сборная Германии в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре победила команду Лихтенштейна со счетом 2:0.

В составе Бундестим отличились Тимо Вернер (41-я минута встречи) и Лерой Сане (76).

Также в рамках группы J Румыния в гостях переиграла Исландию (2:0), а Армения также на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).

Таким образом, лидером отборочной группы с 10 очками осталось сборная Армении, у немцев - 9 очков, у македонцев - 7, у румын - 6, исландцев - 3, а Лихтейнштейн во всех четырех матчах потерпел поражения.

В следующем туре, который пройдет 5 сентября состоятся матчи Исландия - Северная Македония, Германия - Армения и Румыния - Лихтенштейн.