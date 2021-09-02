Гол Классона принес победу сборной Швеции над Испанией

Сборная Швеции в домашнем матче квалификации на чемпионат мира победила Испанию со счетом 2:1.

На гол испанского полузащитника Карлоса Солера (4-я минута) хозяева встречи ответили точными ударами Александра Исаака (6) и Виктора Классона (57).

Ранее в этой группе сборная Косово победила Грузию (1:0).

Таким образом, лидером отборочной группы В с 9 очками стала сборная Швеции, обойдя Испанию, у которой 7 очков, у команды Косово - 3 очка, у Греции - 2, Грузии - 1.

В следующем туре, который пройдет 5 сентября состоятся матчи Испания - Грузия и Косово - Греция.