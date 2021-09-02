Гол Крыховяка помог сборной Польши обыграть Албанию

Сборная Польши нанесла крупное поражение команде Албании в домашнем матче 4-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.
В составе польской сборной голами отметились Роберт Левандовски (12-я минута), Адам Букса (44), Гжегож Крыховяк (54) и Кароль Линетты (89), у албанской команды точным ударом отличился Сокол Чикалеши (25).
После этой победы Польша набрала семь очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы I, Албания с шестью очками опустилась на четвертое место.
В следующем матче отборочного этапа поляки 5 сентября в гостях встретятся с Сан-Марино, а албанцы на своем поле сыграют против Венгрии.
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4-й тур