Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, у 24-летнего футболиста появились боли в спине.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Добавим, что подопечные Валерия Карпина готовятся к гостевому к матчу с командой Кипра в рамках отбора ЧМ-2022. Игра состоится 4 сентября. Начало в 19:00 по московскому времени.