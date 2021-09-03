Роналду выразил благодарность Кавани за возможность взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил одноклубника Эдинсона Кавани за то, что тот уступил ему 7-й номер.

Отметим, что уругваец будет выступать под 21-м. Под этим номером он играет в национальной команде.

«Я не был уверен, что смогу снова выступать под седьмым номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эдинсону за этот невероятный жест», — цитирует португальца RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, что Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из итальянского «Ювентуса».

Ранее португалец уже выступал за «красных дьяволов» под седьмым номером. За шесть сезонов в «МЮ» Криштиану сыграл 292 матча и забил 118 голов.