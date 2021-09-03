Новички «Локомотива» определились с игровыми номерами

Московский «Локомотив» дозаявил новичков команды на текущий сезон российской премьер-лиги.

Полузащитник «Челси» Фаустино Анджорин, перешедший в стан железнодорожников на правах аренды, будет играть под 10-м номером. Бывший вингер «Утрехта» Джирано Керк получил «семерку». Экс-полузащитник московского ЦСКА Марадишвили появится на поле в футболке с 5-м номером.

Добавим, что после шести туров «Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Железнодорожники также принимают участие в групповой стадии Лиги Европы. 16 сентября «Локомотив» примет французский «Марсель».