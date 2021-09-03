Манчини - о матче с Болгарией: Мы пропустили случайный гол, надо было совершить фол, прервав атаку

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Болгарии (1:1).

“Мы пропустили случайный гол, возможно, нам следовало совершить фол, чтобы остановить атаку. Нам следовало быть более терпеливыми. Мы отдали все силы, чтобы выиграть этот матч. В воскресенье у нас важная игра против, и мы должны победить”, - цитирует наставника Football Italia.

Добавим, что Италия имеет в активе десять очков после четырех матчей и возглавляет таблицу группы C. 5 сентября подопечные Роберто Манчини сыграют в гостях со Швейцарией, которая идет на втором месте с шестью очками в двух встречах.