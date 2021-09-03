Аргентина с Месси обыграла Венесуэлу в матче квалификации ЧМ-2022

В седьмом туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Аргентины на выезде оказалась сильнее национальной команды Венесуэлы. Матч завершился со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми голами отличились Лаутаро Мартинес (45-я минута), Хоакин Корреа (71-я) и Анхель Корреа (74-я). Хозяева поля ответили лишь одним мячом в исполнении Йеферсона Сотельдо (90-я), реализовавшего одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что Венесуэла с 32-й минуты играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Луис Мартинес.

Таким образом, подопечные Лионеля Скалони с 15 очками расположились на второй строчке отбора к ЧМ-2022. Команда Жозе Пезейру находится на последней, десятой позиции, заработав четыре очка.

В следующем туре Аргентина сыграет в гостях с Бразилией (5 сентября), а Венесуэла отправится в Перу на матч с местной сборной (6 сентября).