Бразилия без Малкома и Клаудиньо обыграла Чили и одержала седьмую победу подряд в отборе к ЧМ-2022

В седьмом туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Бразилии на выезде оказалась сильнее национальной команды Чили. Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Эвертон Рибейро. Неймар провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

Ранее из сборной Бразилии были отозваны игроки петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо. Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на данное требование. В скором времени последует разбирательство по делу.

В параллельном матче Перу и Уругвай разошлись миром. У перуанцев забитым мячом отличился Ренато Тапиа, а у уругвайцев отметился Хиорхьян де Арраскаета.

Таким образом, команда Тите одержала седьмую победу подряд и с 21 очком возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ-2022. Подопечные Мартина Ласарте расположились на седьмой позиции, заработав шесть очков.