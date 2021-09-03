Луис Энрике: Мы теперь зависим от результатов шведов и должны выигрывать свои матчи

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции (1:2).

«Меня не удивило, как играла Швеция. У нее очень в атаке очень быстрые футболисты: Кулусевски и Исак. Они создавали большую опасность. Мы теперь зависим от результатов шведов и должны выигрывать свои матчи», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

После четырех матчей в группе В квалификации ЧМ-2022 команда Энрике с семью очками расположилась на второй строчке. Подопечные Янне Андерссона с тремя проведенными встречами возглавляют таблицу квинтета, заработав девять очков.

В следующем матча Испания дома примет Грузию (5 сентября), а Швеция сыграет на выезде с Грецией (8 сентября).