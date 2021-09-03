Янне Андерссон: Матч с Испанией был для меня одним из лучших во главе сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу своей команды над Испанией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

»Кажется, это был мой 66-й матч в качестве тренера сборной Швеции, и он был одним из лучших. Мы здорово играли и заслужили победу. Мы сыграли три отборочных матча, пять впереди. Мы в хорошем положении», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

После четырех матчей в группе В квалификации ЧМ-2022 команда Энрике с семью очками расположилась на второй строчке. Подопечные Янне Андерссона с тремя проведенными встречами возглавляют таблицу квинтета, заработав девять очков.

В следующем матча Испания дома примет Грузию (5 сентября), а Швеция сыграет на выезде с Грецией (8 сентября).