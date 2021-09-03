Кулушевски - о победе Швеции над Испанией: Мы сильнее, чем сами о себе думаем

Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски прокомментировал победу своей команды над Испанией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Я думаю, мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выиграть матч с большей разницей в счете. Горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Это одно из лучших, что случалось в моей жизни», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

После четырех матчей в группе В квалификации ЧМ-2022 команда Энрике с семью очками расположилась на второй строчке. Подопечные Янне Андерссона с тремя проведенными встречами возглавляют таблицу квинтета, заработав девять очков.

В следующем матча Испания дома примет Грузию (5 сентября), а Швеция сыграет на выезде с Грецией (8 сентября).