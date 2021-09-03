Английские футболисты подверглись расовым оскорблениям от болельщиков сборной Венгрии

На игре квалификации чемпионата мира в Катаре между сборными Венгрии и Англии (0:4) болельщики первой на своем стадионе некультурно вели себя по отношению к сопернику.

«Игроки сборной Англии Джуд Беллингхэм и Рахим Стерлинг подверглись расовым оскорблениям со стороны местных фанатов. Болельщики пели оскорбительные песни, а позже стали забрасывать футболистов пластиковыми стаканчиками», сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на 90 min.

Добавим, что после этой игры финалисты Евро-2020 идут на первом месте в группе I, набрав 12 очков в четырех матчах. Венгрия с семью очками располагается на третьей строчке.