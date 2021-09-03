«Химки» подписали нападающего «Ростова» Долгова

Пресс-служба «Химок» сообщила о подписании контракта с форвардом «Ростова» Александра Долгова.

Отмечается, что соглашение между 22-летним футболистом и подмосковного клуба рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера нападающего составила 115 тысяч евро.

Напомним, прошлый сезон Долгов провел в «Химках» на правах аренды – на его счету один гол и два ассиста в семи встречах.

Также в своей карьере форвард защищал цвета «Казанки» и второй команды «Локомотива»