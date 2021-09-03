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03 сентября 15:41
автор: Максим Скороходов

Беленов хочет, чтобы руководство Башкортостана уделило внимание «Уфе»

Голкипер «Уфы» напомнил про финансовые проблемы клуба.

Вратарь «Уфы» Сергей Беленов пожаловался на недостаток внимания на футбольный клуб со стороны главы Башкортостана Радия Хабирова.

«Читал в новостях о встрече главы Башкортостана с хоккейным „Салаватом Юлаевым“, о том, что он выразил поддержку и пообещал финансовую стабильность клубу. Могу сказать, что мы тоже представляем республику в футбольном мире, и нам бы хотелось внимания и достойного финансирования. Хотелось бы, чтобы весь спорт в республике развивался и дети занимались спортом», - приводит слова Беленова Sport24.ru.

Напомним, что в начале сентября появилась информация о финансовых трудностях «Уфы». Ее подтвердил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, но при это заверил, что в клубе нет задержек по зарплате.

источник: Sport24.ru
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