Беленов хочет, чтобы руководство Башкортостана уделило внимание «Уфе»

Вратарь «Уфы» Сергей Беленов пожаловался на недостаток внимания на футбольный клуб со стороны главы Башкортостана Радия Хабирова.

«Читал в новостях о встрече главы Башкортостана с хоккейным „Салаватом Юлаевым“, о том, что он выразил поддержку и пообещал финансовую стабильность клубу. Могу сказать, что мы тоже представляем республику в футбольном мире, и нам бы хотелось внимания и достойного финансирования. Хотелось бы, чтобы весь спорт в республике развивался и дети занимались спортом», - приводит слова Беленова Sport24.ru.

Напомним, что в начале сентября появилась информация о финансовых трудностях «Уфы». Ее подтвердил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, но при это заверил, что в клубе нет задержек по зарплате.