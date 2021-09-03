ЦСКА находится в шаге от подписания полузащитника «Милана» Кастильехо

Фланговый полузащитник «Милана» Саму Кастильехо близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в ЦСКА.

Как сообщает Eurostavka, московский клуб планирует арендовать 26-летнего испанца до конца текущего сезона. Отмечается, что в данный момент игроку оформляют российскую визу. Футболист должен прибыть в Москву 7 сентября для завершения сделки.

Напомним, Кастильехо выступает за «Милан» с августа 2018 года. Сумма его трансфера из «Вильярреала» составила 21,3 миллиона евро. В общей сложности он провел за «россонери» 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 8 миллионов евро.