Арсен Венгер: У «Арсенала» есть потенциал

Арсен Венгер рассказал, что не планирует возвращаться на пост главного тренера в лондонском »Арсенале».

«Мне 71 год. Я отдал этому клубу лучшие годы своей жизни. Сейчас команда находится в хорошей форме. Да, у них было две тяжелые игры, но я вижу потенциал, и я надеюсь, что они вернутся к борьбе за высокие места. А на данный момент я просто фанат», - приводит слова Венгера The Mirror, ссылаясь на Bild Live.

Добавим, что «Арсенал» замыкает турнирную таблицу английской премьер-лиги, проиграв «Брентфорду», «Челси» и «Манчестер Сити» с общей разницей мячей 0-9.