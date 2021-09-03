Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в августе

Атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски стал лучшим игроком команды по итогам августа.
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, за 22-летнего поляка проголосовали 61% болельщиков клуба. Второе место занял хавбек Арсен Захарян (16%). Тройку лучших замкнул фланговый защитник Диего Лаксальт (11%).
Отметим, что в прошедшем месяце Шиманьски принял участие в четырех матчах, забив два гола.
После шести туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.
источник: ФК «Динамо» (Москва)