Тюкавин назвал факторы своего прогресса в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал три основных фактора своего прогресса.

«Сначала я просто тренировался, ни о чем другом не думал. Во-вторых, мне очень повезло, что приехал тренер Сандро Шварц. Именно он подтянул меня в основную команду. Думаю, благодаря ему я сейчас играю и прогрессирую. В-третьих, любовь к футболу. Я играю в футбол с пяти лет и тренируюсь, чтобы попасть в основную команду и сборную России», - сказал Константин Тюкавин в видео на YouTube-канале «Красава».

Тюкавин - воспитанник «Динамо», с прошлого года играет за основную команду. Также Константина вызывают в молодежную сборную России. В сезоне 2020/2021 форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.