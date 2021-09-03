Дмитрий Губерниев: Сборная Кипра довольно качественно обороняется и может поймать нас на контратаке

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России на победу в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром.

Напомним, что встреча между командами состоится 4 сентября в 16:00 мск.

– Если мы хотим играть на чемпионате мира, то должны обыгрывать сборную Кипра. С другой стороны, это уже не та команда, которая была 10 лет назад. Они стали организованной командой. Довольно качественно обороняются, могут поймать нас на контратаке. Этот матч очень важен с точки зрения борьбы за первое место в группе, – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав семь очков. Киприоты располагаются на последней, шестой строчке с четырьмя очками.