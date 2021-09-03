Собянин наградил российских чемпионов мира по пляжному футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды чемпионам мира по пляжному футболу и отметил, что футболисты достойно отстояли честь Москвы и России.

Футболисты и их тренеры получили благодарность от мэра Москвы. Среди награжденных - Федор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Андрей Новиков, Артур Фероротный, Денис Пархоменко, Остап Федоров и Антон Шкарин.

Также Собянин наградил главного тренера национальной команды Михаила Лихачева. В свою очередь, главный тренер сборной выразил благодарность за то, что Москва приняла чемпионат мира и сделала его наиболее удачно. «Все наши зарубежные партнеры абсолютно довольны тем, как прошел чемпионат. Конечно, в условиях таких covid-ограничений мы сделали все, что в наших силах, и, конечно же, большое спасибо за вашу помощь в том, что международные турниры по пляжному футболу проводятся ежегодно с 2010 года. Надеюсь, эта добрая традиция сохранится. продолжение в ближайшее время », - сказал Лихачев.

Все матчи чемпионата проходили на временном стадионе, возведенном на территории олимпийского комплекса «Лужники». Также здесь была организована фан-зона и сцена, где каждый день проводились концерты и другие развлекательные мероприятия для болельщиков.

Сборная России победила в плей-офф ЧМ-21 испанцев (4:2), Швейцарию (5:4 СП) и Японию (5:2)