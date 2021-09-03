«Ростов-Арена» увеличит посещаемость стадиона до 25%

Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре

Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.