«Ростов-Арена» увеличит посещаемость стадиона до 25%

Как сообщает пресс-служба «Ростова», сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил поправки в действующее постановление правительства области № 272.
Напомним, 13 сентября Ростов примет «Краснодар» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Начало встречи - 19:30 мск.
Добавим, что после шести туров в РПЛ «Ростов» набрал пять очков, занимая 14 место в турнирной таблице. Бывший главный тренер ростовчан Валерий Карпин ушел в сборную России, отказываясь от совмещения постов. На замену ему пришел Юрий Семин, за плечами которого три завоеванных чемпионства в России.
источник: ФК «Ростов»