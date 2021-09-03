«Зенит» продлил контракт с Сантосом до 2026 года

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании нового контракта с левым защитником команды Дугласом Сантосом.
Отмечается, что петербургский клуб заключил с 27-летним бразильцем соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/26.
Напомним, Сантос пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2019 года. Сумма его трансфера из «Гамбурга» составила 13 миллионов евро. С тех пор футболист отыграл за клуб 79 матчей, забил три гола и отдал 14 ассистов. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России.
источник: ФК «Зенит»