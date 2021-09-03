Спортивный директор «Милана»: ЦСКА действительно заинтересован в Кастильехо

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара подтвердил появившуюся информацию о том, что фланговый полузащитник команды Саму Кастильехо может стать игроком ЦСКА.

Ранее стало известно, что армейский клуб близок к заключению арендного соглашения с 26-летним испанцем до конца текущего сезона. Футболист должен прибыть в Москву 7 сентября для завершения сделки.

– Интерес от ЦСКА к Кастильехо действительно есть. Больше пока сказать не могу, – цитирует Массару Sport24.

Напомним, Кастильехо защищает цвета «Милана» с августа 2018 года. За миланский клуб он отыграл 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 8 миллионов евро.