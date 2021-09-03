«Смотреть на это убожество невозможно». Лукашенко высказался о состоянии футбола в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко критически оценил уровень футбола в стране.

«Недопустимо смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол», - передает слова Лукашенко «МК-Спорт», которые он сказал на открытии детско-юношеского футбольного центра «Динамо-Минск».

В квалификации ЧМ-2022 сборная Белоруссии обыграла Эстонию со счетом 4:2, после чего уступила сборной Бельгии со счетом 0:8 и чехам со счетом 0:1.

Белоруссия выступает в одной группе вместе с Эстонией, Бельгией, Чехией и Уэльсом. После трех туров команда располагается на четвертом месте, имея в активе три балла.