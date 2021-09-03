Олег Матыцин: Тема лимита в РПЛ – это лишь маленькая часть айсберга, к ней нужно подходить взвешенно

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ, а также введении потолка зарплат в лиге.

– Как и все специалисты РФС, Министерство спорта будет максимально содействовать для того, чтобы были приняты меры, которые бы позволили российскому футболу быть более устойчивым как в клубном аспекте, так и в аспекте подготовки сборных команд. Поэтому лимит – это только какая-то маленькая часть айсберга, которая почему-то всем очень сильно видна и от которой, конечно же, наверное, многое зависит, но надо к этому подходить взвешенно, – цитирует Матыцина «МК-Спорт», ccылаясь на ТАСС.

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков выступил с предложением полной отмены лимита на иностранных игроков в чемпионате России. Отмечается, что 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены. При этом клубы предложили смягчить лимит, имея возможность внести в заявку десять легионеров и 15 российских футболистов.