Дмитрий Губерниев: Потолок зарплат в РПЛ должен был появиться очень давно

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает правильным возможное введение в чемпионате России потолка зарплат.

Напомним, что ранее о необходимости введения такой меры регулирования на фоне провального выступления сборной России на Евро-2020 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

– Я считаю, что потолок зарплат в нашем футболе уже должен был появиться очень давно. Зарплаты запредельно взвинчены. Если люди хотят получать огромные деньги – пусть начнут хорошо играть в футбол. Нужно уезжать играть в Европу и зарабатывать там. Шапка должна быть по Сеньке. А у нас Сенька молодой и симпатичный, но в футбол играет плохо, – приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что помимо возможных ограничений по зарплатам игроков, в РПЛ могут отменить лимит на легионеров. С данным предложением выступил глава РФС Александр Дюков. 12 из 16 команд чемпионата России выступили за смягчение лимита, при котором клубы будут иметь возможность внести в заявку десять легионеров и 15 российских футболистов.