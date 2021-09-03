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03 сентября 17:18
автор: Александр Бойченко

На «Локомотив» наложили запрет на регистрацию новых игроков из-за долга Кверквелии

Футболист покинул стан «железнодорожников» в июне 2021 года.

На заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение обязать «Локомотив Москва» выплатить долг своему экс-футболисту Соломону Кверквелии.

«Обязать ФК «Локомотив» выплатить профессиональному футболисту Кверквелия С. проценты за просрочку платежа в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Применить к «Локомотиву» запрет на регистрацию новых игроков в качестве временной меры. Этот запрет может быть снят Палатой по разрешению споров РФС.

Отказаться в удовлетворении остальных требований профессионального футболиста Кверквелия С. в отношении ФК «Локомотив Москва», - это решение размещено на официальном сайте РФС.

Напомним, Кверквелия покинул «Локомотив» в июне 2021 года. Срок действия контракта футболиста с клубом истек.

Добавим, что минувший сезон РПЛ грузин отыграл в волгоградском «Роторе» на правах аренды, проведя в составе команды 20 матчей и не отметившись результативными действиями.

источник: РФС
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